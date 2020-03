Käsiges Vergnügen mit den Ellwanger Landfrauen

Der milchwirtschaftliche Verein Baden-Württemberg informiert am Donnerstag, 12. März, um 18.30 Uhr im Dorfhaus Eggenrot in der Altmannsroter Straße in Ellwangen bei den Landfrauen über „Käse aus Baden-Württemberg - Bestes aus Milch“.

Vom mild cremigen Weichkäse bis hin zum kräftig pikanten Allgäuer Emmentaler– die baden-württembergischen Käsesorten sind beliebt. Die Referentin, Brigitte Steinwender, stellt die Geschichte des Käses vor. Sie geht näher auf die Käseherstellung, auf die Einteilung der Käsesorten und auch auf die Bedeutung von Käse in der täglichen Ernährung ein.

Natürlich dürfen bei dem Vortrag die Tipps und Tricks zum Umgang mit Käse im Haushalt nicht fehlen. Ob pur, als Dip oder im Käsesalat – Käse aus Baden-Württemberg schmeckt – davon können sich die Teilnehmer bei der Käseverkostung während des Vortrages persönlich überzeugen.