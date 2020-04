JuZe ruft zur Mundschutzchallenge auf

Das Ellwanger Jugendzentrum (Juze) setzt in Zeiten der Coronakrise verstärkt auf Onlineangebote, um mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen weiterhin in Kontakt bleiben zu können. In diesem Zuge ruft das JuZe jetzt zu einer Mundschutzchallenge auf. Dabei können die Teilnehmer bis zum 15. Mai in den sozialen Medienportalen – bei Facebook und Instagram – unter dem #Maskeauf und mit Link zum Juze in den Kommentaren die eigens kreierte Maske präsentieren. Eine Teilnahme ist auch mit einem Bild per E-Mail an juze@ellwangen.de möglich. Die kreativste Maske wird am Ende mit einem von den Mitarbeitern des Juze zusammengestellten Corona-Care-Paket belohnt. Foto: JuZe Ellwangen