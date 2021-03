Juze-Ellwangen: Jugendliche texten Klimahelden-Song

Echte Live Begegnungen von Gruppen sind momentan im Ellwanger Jugendzentrum coronabedingt nicht möglich. Bei einem der regelmäßigen Juze Online Meetings haben fünf Jugendliche aus der Gruppe der Klimahelden gemeinsam mit Juzeleiter Jörg Mayer Inhalte für den Klimahelden Song gesammelt. Aus dieser Themensammlung wurde der Text entwickelt und vertont. Das fertige Produkt kann jetzt auch über den Instagrammaccount juzeellwangen angehört werden.

In diesem Lied werden Konsumverhalten, Müllvermeidung, Regenwaldabholzung, Mobilität, Aspekte der Klimaerwärmung und individuelle Handlungsmöglichkeiten thematisiert. Der Text mit Akkorden findet sich auch auf der Homepage des Jugendzentrums www.juze-ellwangen.de. Performed wird der Song von Jörg Mayer, der hofft, damit viele Musiker zum Nachspielen und Singen zu ermuntern.

„Schön wäre es auch, wenn junge Künstler sich inspiriert fühlen, mit einer eigenen Musik oder eigenen Reimen weitere Musikstücke für den Klimaschutz zu entwickeln“, heißt es in der Pressemitteilung des Juze. Für alle, die hier kreativ werden möchten, ist daran gedacht, beim Klimastreik im September – soweit coronabedingt möglich - Auftrittsmöglichkeiten für die Künstler zu schaffen, um deren Ergebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen. Bei Interesse an einem Auftritt mit dem eigenen Klimaschutzsong kann per Mail an juze@ellwangen.de mit Betreff „Klimasong“ das Juze-Team kontaktiert werden.

Da die Entwicklung des Songtextes mit der Klimaheldengruppe so erfolgreich war, ist nun ein neues musikalisches Projekt in Planung, wei der Juze-Leieter weiter miteilt: „Wir alle wurden seit März letzten Jahres durch das Corona Virus stark in unserem Leben eingeschränkt. Bei dem neuen Corona-Blues Projekt geht es darum, in Zoom Meetings diese individuellen Erfahrungen miteinander zu teilen, um daraus Ideen für Song-Texte zu entwickeln.“ Auch hier soll gemeinsam gereimt werden und über die musikalische Gestaltung gesprochen werden, bis ein fertiger Song entsteht. Dieser soll dann veröffentlichet werden. Interessierte Jugendliche wenden sich bitte per Mail an juze@ellwangen.de unter dem Stichwort „Corona Blues“. Die Termine mit Jörg Mayer werden wöchentlich freitags, jeweils von 18 bis 19 Uhr stattfinden, so lange, bis ein fertiger Song entstanden ist. Möglicherweise wird das Zeitfenster auch individuell mit der Gruppe abgestimmt. Der erste Termin ist für Freitag, 19. März geplant.