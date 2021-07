Just Dixie probt auf dem Ellwanger Marktplatz.

Die Ellwanger Dixielandband hat den Probenbetrieb wieder aufgenommen. Aktuell treffen sich die sieben Musiker dazu noch im Freien. Die nächste Probe findet am Samstag, 17. Juli, ab 19 Uhr auf dem Ellwanger Marktplatz statt– vorausgesetzt, das Wetter an dem Tag spielt mit. Gespielt wird ohne Bühne und ohne Bestuhlung. Interessierte und Liebhaber von Dixielandjazz sind trotzdem eingeladen, vorbeizuschauen. Unter Einhaltung der geltenden Coronaregeln können sich Zuhörer auf den roten Sofas, in der neuen Loungebar auf dem Marktplatz oder alternativ auf einem selbst mitgebrachten Klappstuhl niederlassen, um die Musik der Band zu genießen.