Jungstörche sind jetzt offiziell Ellwanger

Es ist vollbracht: Am vergangenen Freitag haben die drei knapp sechs Wochen alten Jungstörche im Nest auf der Gewässerdirektion durch den Weißstorchbetreuer des NABU Ellwangen, Helmut Vaas, ihren „Personalausweis“ in Form eines ELSA-Ringes erhalten. Damit sind sie ihr Leben lang als „Ellwanger“ gekennzeichnet. Unterstützt wurde Vaas bei der Aktion durch die Freiwillige Feuerwehr, die dazu extra mit einer Drehleiter angerückt war.Geschlüpft waren in dem Ellwanger Nest zunächst sechs Küken, deren Anzahl sich bis Mitte Mai nach und nach auf die Hälfte reduzierte. Das hat laut Vaas vor allem mit dem Nahrungsangebot zu tun. Reicht es nicht für alle, setzten sich „fast immer die zuerst geschlüpften Küken durch“, sagt Vaas.

Sollten am Ende alle drei Jungstörche aus dem Nest ausfliegen, sei das aber immer noch „eine ausgezeichnete Quote“.

Wie sich bei der Beringungsaktion zeigte, erweist sich das Jungstorchen-Trio mit 3,2, 3,1 und 2,9 Kilogramm Lebendgewicht auch als gut ernährt.

Bis zum Ausfliegen in rund vier Wochen sollten sie nicht schwerer als 3,6 Kilogramm sein. Die Storcheneltern wissen aber, was sie tun müssen und werden ihren Nachwuchs notfalls rechtzeitig auf Diät setzen.

Nach alter Tradition hat die Ellwanger Feuerwehr die Jungstörche auf die Namen „Fossi“, „Lemmi“ und „Mirijam“ getauft.“