Junger Mann fährt betrunken über Mittelinsel

Am Dienstag gegen 4.15 Uhr hat ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Pkw in Schwäbisch Hall die Neue Reifensteige befahren. Am Kreisverkehr Ilsetunnel verlor er aufgrund seiner starken Alkoholisierung die Kontrolle über sein Auto und fuhr über die dortige Mittelinsel.

Hierbei wurde sein Auto stark beschädigt. Der Unfallfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.