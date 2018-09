Ein junger Mann hat in Schwäbisch Hall Mitarbeiter im Rathaus bedroht. Gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei am Donnerstag ins Rathaus gerufen. Auf einem dortigen Amt wollte ein 18-Jähriger die Räumlichkeiten nicht mehr verlassen und bedrohte die Angestellten. Er weigerte sich vehement und forderte Geld. Auch auf die Ansprache der eintreffenden Polizisten, die ihm einen Platzverweis erteilten, widersetzte er sich. Der 18-Jährige wurde daraufhin durch die Polizeibeamten vor das Rathaus gebracht. Dort riss er sich los und schlug in Richtung eines Beamten. Aufgrund einer guten Reaktion wurde dieser nur leicht am Kopf getroffen. Nachdem der 18-Jährige den Anweisungen keine Folge leistete und weiter äußerst aggressiv verhielt, wurde er zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt. Anschließend trat er mit den Füßen gegen die eingesetzten Polizeibeamten, die den jungen Mann anschließend auf das Polizeirevier brachten, wo man einen Drogenvortest durchführtet und die Personalien erhob.