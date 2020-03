Junger Mann abgelenkt und ausgeraubt

Am Dienstag ist ein 21-Jähriger in der Bachgasse von einer männlichen Person unter dem Vorwand angesprochen, dass er die Polizei rufen solle. In dieser Zeit entwendeten zwei weibliche Personen aus dem Fahrzeug des Geschädigten einen kleineren Bargeldbetrag. Anschließend flüchten die Personen.

Als der Geschädigte kurze Zeit später die Personen an der Aalener Straße feststellte und die Polizei verständigte, versuchten die Personen abermals zu flüchten. Sie konnten im Rahmen der Fahndung im Bereich der Moschee angetroffen und kontrolliert werden.