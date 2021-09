Junge Union und Winfried Mack laden in den Landtag ein

Wo werden in Baden-Württemberg die Gesetze verabschiedet und welche Aufgaben haben die Abgeordneten? Speziell für Schüler, Auszubildende und Studierende bieten die Junge Union Ostalb und der Landtagsabgeordnete Winfried Mack einen Besuch des Landtags am Freitag, 10. September, an. Die Teilnehmer werden zum Landtagsbesuch, zur Bahnfahrt und zu einem Imbiss eingeladen. Treffpunkt ist um 8.20 Uhr am Aalener Hauptbahnhof. Ab 10 Uhr erwartet die Teilnehmer eine Führung durch den Landtag und im Plenarsaal gibt es ausreichend Zeit Fragen zu stellen. Anschließen gibt es einen Imbiss, bevor Stuttgart auf eigene Faust entdeckt werden kann. Die Abfahrt ist um 15.20 Uhr geplant.

Weitere Informationen zur Anmeldung und den Corona-Regelungen gibt es unter ju-ostalb.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.