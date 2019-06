Junge Seelsorgeeinheit feiert gemeinsamen Gottesdienst

Mit einem gemeinsamen Gottesdienst und einem anschließenden Stehempfang hat die Seelsorgeeinheit Philipp Jeningen Ost ihre noch junge Gemeinschaft gefeiert.

In der Seelsorgeeinheit sind die Pfarrgemeinden Beersbach, Pfahlheim und Röhlingen zusammengeschlossen.

Dekan Robert Kloker war der Hauptzelebrant des Gottesdienstes, der in der Pfarrkirche Sankt Nikolaus in Pfahlheim stattfand. Gemeinsam mit dem leitenden Pfarrer Pater Sony, dem ehemaligen Seelsorger Pfarrer Anton Forner und mit Pfarrer Kling zog die Gemeinde in die Kirche ein. Eine große Schar an Ministranten aus den drei Gemeinden stand symbolisch für den Zusammenhalt, wie Dekan Kloker feststellte.

In seiner Ansprache erläuterte Kloker, wie eine positive Ausstrahlung Großes bewirken kann. Der Seelsorgeeinheit mit ihren Verantwortlichen bescheinigte der Dekan eine aufgeschlossene, positive Ausstrahlung.

Die stellvertretenden Vorsitzenden der beteiligten Pfarrgemeinden, Anton Konle, Thomas Hammele und Roland Herzog, bedankten sich dann bei allen, die den Weg der Gemeinschaft unterstützen, mitprägen und mithelfen, dass diese Seelsorgeeinheit ein Hort der Gemeinschaft sein kann. Beim anschließenden Stehempfang neben der Pfarrkirche setzte sich dies fort.