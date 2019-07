Drei namentlich bekannte junge Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren haben am Donnerstag um kurz vor 23 Uhr aus einem Karton der Stadtbücherei Crailsheim in der Worthingtonstraße mehrere Bücher entwendeten. Später entzündeten sie diese am Modellbootsee. Die Feuerwehr Crailsheim rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus, um das Feuer zu löschen. Der entstandene Schaden kann nicht genau beziffert werden.