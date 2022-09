Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg ist am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Ellwangen zu Gast. Es gibt geistliche Chormusik a cappella zu erleben. Die Leitung haben Maddalena Ernst und Thomas Bauer. Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg präsentiert sein diesjähriges geistliches Programm, mit dem er auch in Schweden auf Konzertreise geht. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.