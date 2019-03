Junge Gitarristin gastiert bei Jumping Fingers

Stephanie Jones ist 24 Jahre jung und gehört zu den interessantesten und erfolgreichsten Gitarristen ihrer Generation vom anderen Ende der Welt. Sie begann ihr Musikstudium in Canberra und studiert seit drei Jahren an der renommierten Musikhochschule Franz Liszt in Weimar. Zum Auftakt der Reihe Jumping Fingers hat sie ein ausverkauftes Konzert im Palais Adelmann gegeben.

Ihr Deutsch kann sich hören lassen, doch nach der Begrüßung blieb die Australierin doch lieber bei Englisch. Sie eröffnete den Abend mit einem romantischen Nocturne des Schweizers Guilio Regondi und fesselte mit der wunderbaren Reminiszenz des in Australien lebenden Briten Richard Charlton an „The Black Cockatoo“, einen schwarzen Kakadu. Den habe sie eigentlich immer im Programm, sagte Jones und flirtete ein wenig mit dem Publikum. Bach sei ihr Lieblingskomponist, sagte sie und würdigte den Meister mit der Fuge aus der Sonate g-Moll.

Francisco Tárregas exquisiten Klangteppich der „Recuerdos de la Alhambra“ gestaltete die junge Australierin souverän. Die akustischen Erinnerungen an die Zeit der Mauren in Granada stellen mit Tremolo-Melodie und gleichzeitigen variablen Bassläufen hohe Ansprüche. Mit „Cielo Abierto“ des Argentiniers Quique Sinesi mit Candombe- und Milonga-Rhythmen und Jazzelementen tauchte Jones tief in lateinamerikanische Folklore ein. Sinesis Landsmann Astor Piazzolla löste eine wahre Tango-Revolution aus. Sein Zyklus „Las Cuatro Estaciones Portenas“ beschreibt den Wechsel der Jahreszeiten in Buenos Aires. Feinfühlig entfaltete Jones die wehmütige Abschiedsstimmung des Herbstes und die Melancholie, aber auch rhythmische Impulse des Winters.

Inspiriert von dem Gitarristen Julian Bream, schrieb der Brite William Walton in den 1970er-Jahren seine „Fünf Bagatellen“ für Sologitarre. Mit diesem großartigen Stück zeitgenössischen Gitarrenrepertoires verabschiedete sich Stephanie Jones aus Ellwangen – beinahe, denn erst nach zwei Zugaben ihres Lieblingskomponisten Bach ließen die begeisterten Zuhörer die vielversprechende junge Musikerin von der Bühne.