Juna Pflege zieht ins fürstpröpstliche Wohnhaus ein

Zum 1. Juli hat in der Spitalstraße 18 der ambulante Pflegedienst Juna Pflege seine Arbeit aufgenommen.

Juna Pflege gehört zur MC24 Pflege-Holding mit Sitz in Frankfurt am Main. MC24 Pflege wurde 2014 von privaten Investoren gegründet und betreibt in Baden-Württemberg drei Standorte. Bundesweit sind es sieben. In Ellwangen betreuen 28 Mitarbeiter derzeit 55 Senioren im ambulanten Bereich. Die Tagespflege im Erdgeschoss des ehemaligen fürstpröpstlichen Wohn- und Amtshauses und früheren Gebäudes der Deutschen Bank nehmen aktuell 17 ältere Menschen in Anspruch. Über den Hintereingang ist das Haus barrierefrei zugänglich.

„Der Name Juna steht für jung und natürlich“, erklärt Thorsten Ahrens, Geschäftsführer von MC24 Pflege. „Unser junges Team möchte nah an den Menschen sein. Wir drängen nicht in Ballungsräume wie Stuttgart, sondern stehen für eine regionale und quartiersbezogene Versorgung.“ Der neue ambulante Dienstleister Juna hat die Mitarbeiter des Pflegedienstes Kosicare übernommen, der im Oktober 2014 in die Spitalstraße 18 eingezogen war. Loreen Maier leitet den Standort Ellwangen und war in dieser Funktion bereits für Kosicare tätig.

Das Juna-Leistungsportfolio umfasst häusliche Pflege und Krankenpflege, hauswirtschaftliche Unterstützung, Beratung und Alltagsbegleitung. Bei der Einzelbetreuung zu Hause soll der Tag alleinlebender Senioren durch Erlebnis-, Gedächtnis- und Feinmotoriktraining, Bewegungstherapie und kreatives Gestalten strukturiert werden. Die häusliche Gruppenbetreuung bietet bis zu acht Pflegebedürftigen sinnvolle Freizeitgestaltung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das hauswirtschaftliche Angebot umfasst die Zubereitung einer einfachen Mahlzeit, Waschen, Bügeln, Putzen sowie Einkaufen und Besorgungen. Sicherheit gibt eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. Bei der ambulanten Wundversorgung arbeitet Juna Pflege mit dem Ulmer Unternehmen Häussler zusammen.

Gäste der Tagespflege werden vom hauseigenen Fahrdienst um acht Uhr morgens abgeholt. Nach dem gemeinsamen Frühstück gestaltet das Juna-Team den Tag mit pflegerischen Leistungen und Aktivitäten wie Gymnastik, Basteln, Gedächtnistraining und Ausflügen. Fürs Mittagessen wird täglich frisch gekocht. Nach Kaffee und Kuchen geht es gegen 16 Uhr zurück nach Hause. (R.)