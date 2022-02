Etwa fünf Kinder beziehungsweise Jugendliche haben in der öffentlichen Toilette in der Oberamtsstraße mit Zeitungsprospekten gezündelt. Ein Zeuge, der die Toilette am Donnerstag gegen 17.45 Uhr betrat, stellte dort Funkenflug fest. Kurz darauf sah er die Kinder und Jugendlichen ab 14 Jahren weglaufen. Mit zwei Eimern Wasser aus einer nahe gelegenen Metzgerei konnten die brennenden Zeitungsprospekte schnell gelöscht werden, so das kein Schaden entstand.