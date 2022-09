Jugendliche wohnen gerne in Schrezheim, aber es fehlen Bauplätze

Das Vereinsleben hat in Schrezheim eine besondere Bedeutung und so war verständlich, dass die Vereinsinfrastruktur eine wichtige Rolle beim Austausch im JäWa einnahm. Über viele Themen tauschten sich die Ortschafts- und Gemeinderäte und der Landtagsabgeordnete Winfried Mack mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus.

„Wir wollen wissen, was euch bewegt und welche Vorschläge ihr für Schrezheim habt“, begrüßt der CDU-Ortsvorsitzende Gerhard Rettenmaier die sehr interessierten Gäste. Auf Vorschläge musste er nicht lange warten, denn die Renaturierung der Jagst wirft bei den Mitgliedern der SG Schrezheim Fragen auf. Die Sportplätze würden mit Wasser aus der Jagst bewässert und das müsse auch möglich sein, wenn die Jagst ein neues Flussbett zur Landesgartenschau bekomme, so die Forderung. Auch dürfe der Hochwasserschutz hier nicht leiden, denn das JäWa wurde bereits in der Vergangenheit überschwemmt.

Ortsvorsteher Albert Schiele konnte beruhigen und sagte, hier würden bereits gute Gespräche laufen: „Uns ist das bewusst und wir werden uns dafür einsetzen, dass die Bewässerung auch weiterhin mit Jagstwasser funktioniert. Eine mündliche Zusage gibt es und wir warten nur noch auf die schriftliche Bestätigung.“ Gemeinderätin Bettina Vierkorn-Mack unterstrich, dass die Renaturierung der Jagst zu keiner Verschlechterung der Hochwassersituation führe.

Winfried Mack sieht noch einen weiteren Vorteil durch die Bewässerung der Fußballplätze. „Die Sommer werden heißer und jeder Fluss, jeder See, jeder Auenwald, aber auch eine bewässerte Rasenfläche bringen Verdunstungskühle und ein besseres Kleinklima“, so der Landtagsabgeordnete, der den Wasserrückhalt in der Fläche als wichtiges Zukunftsthema sieht.

Schrezheim ist Teil der Landesgartenschau und so wurden viele Fragen gestellt, die die Organisation der Großveranstaltung betreffen. Eingänge, Parkplätze und die Wegeführung seien aber noch in der Planung, betont Albert Schiele. Er beteilige sich aber gemeinsam mit dem Ortschaftsrat aktiv an den Planungen und setze sich für die beste Lösung für Schrezheim ein. „Gerade die Schrezheimer Jugendlichen profitieren besonders durch die Nähe zum Stadtstrand und zum Brückenpark“, erklärt Bettina Vierkorn-Mack die Vorteile der nahegelegenen Daueranlagen. „Wir müssen die Gartenschau als großes Fest sehen, um die gelungene Stadtentwicklung zu feiern“, freut sich Winfried Mack.

Klar wurde an diesem Abend auch, dass die Jugendlichen gerne in Schrezheim wohnen und sich hier auch eine Perspektive wünschen. „Es fehlen dringend Bauplätze! Da sind wir uns einig und setzen uns seit Jahren dafür ein“, betonen die Ortschaftsräte Angelika und Josef Kucher, die die Diskussion gemeinsam moderierten. An der Innenentwicklung und an einem Neubaugebiet würde auch die Zukunft der Grundschule hängen, so Josef Kucher, der das Thema als neuer Vorsitzender der CDU Schrezheim weiter vorantreiben will.

Eine lange Liste mit Themen und Wünschen nimmt die CDU mit in Ortschaftsrat, Gemeinderat und in den Landtag und es wurde vereinbart den Austausch regelmäßig weiterzuführen.