Jugendliche verwüsten Vorgarten und bewerfen Garage

Drei Jugendliche im Alter von 17 Jahren stehen im Verdacht, am Samstagabend in der Straße Steinäckerle die Halloweendekoration vor einem Wohnhaus verwüstet und zerstört zu haben. Gegen das Garagentor warfen die Täter Holzklötze, sodass eine Delle entstand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.