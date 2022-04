Am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr sind vier bisher unbekannte jugendliche Fahrgäste in der Rotenbacher Burgstraße mit einem 51-jährigen Taxifahrer in Streit geraten. Die Situation eskalierte offensichtlich dermaßen, dass es zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen gegenüber dem Taxifahrer kam. Zu guter Letzt traten die Unbekannten noch gegen das Taxi und beschädigten das Fahrzeug.