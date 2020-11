Jugendliche randalieren und beleidigen Polizisten

Durch einen Zeugen wurde der Polizei am Samstagmorgen gegen 1 Uhr eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, die in der Rattstadter Straße Kürbisse auf die Fahrbahn warfen und sich wohl auch an einem Auto zu schaffen gemacht haben. Im genannten Bereich konnte von Beamten des Polizeireviers Ellwangen ein 17-Jähriger angetroffen werden. Zwei weitere Jugendliche flüchteten beim Eintreffen der Polizei. Der junge Mann zeigte sich den Beamten gegenüber aggressiv und beleidigend und ließ sich auch von seiner zwischenzeitlich eingetroffenen Mutter nicht beruhigen. Während der Aufnahme des Sachverhalts fuhr ein Radler vorbei, bei dem es sich vermutlich um einen der Begleiter des 17-Jährigen handelte. Auch von diesem wurden die eingesetzten Polizeikräfte beleidigt. Beide Jugendlichen müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.