Jugendliche können ihren Chef beim digitalen Speed-Dating kennenlernen

Die Ellwanger Ausbildungs- und Studienmesse startet am Samstag, 21. November, um 9 und dauert bis 13 Uhr. Die Internetadresse lautet www.startit-messen.de. Eine Informationsbroschüre mit Porträts der teilnehmenden Firmen wurde bereits an den weiterführenden Schulen der Stadt verteilt. Unternehmen, die Interesse an der Teilnahme haben, können sich unter verena.kiedaisch@ellwangen.de melden.