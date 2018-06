Am kommenden Samstag, 30. Juni, sammelt die Jugendfeuerwehr Ellwangen Altpapier in der Kernstadt und in Braune Hardt. Das Papier sollte bis 8 Uhr gebündelt oder in Kartons am Straßenrand liegen. Blaue Tonnen können nicht geleert werden.

Mit der Sammlung wird die Jugendarbeit der Feuerwehr unterstützt.