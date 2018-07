Jugendblasorchester gibt Frühjahrskonzert

Das Jugendblasorchester (JBO) Ellwangen lädt zu seinem Frühjahrskonzert in die Stadthalle Ellwangen ein. Für dieses Konzert haben sich die Mitglieder beider Orchester, das Unterstufen- und das Oberstufenensemble, besonders intensiv vorbereitet. Beide Orchester konnten beim Jugendwertungsspiel in Bopfingen mit der höchstmöglichen Bewertung „hervorragend“ bestehen. Die Stücke aus dem Wertungsspielprogramm und weitere Kompositionen werden am Samstag, 21. Mai, um 20 Uhr in der Stadthalle zu hören sein. Auf dem Programm stehen unter anderem eine neue Komposition von Steven Reineke, „Goddess of Fire“, die „Second Suite“ von Gustav Holst und eine musikalische „Reise durch Polen“. Die junge Hornistin Carmen Sekler wird den zweiten Satz aus W. A. Mozarts drittem Hornkonzert vortragen. Höhepunkt des Programms ist eine große Collage der Musik der legendären irischen Tanzformation „Riverdance“. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse.