Jugend debattiert in Ellwangen - Mancher Politiker könnte noch etwas lernen

Sophie sitzt aufrecht im Klassenraum der Schule Sankt Gertrudis und blickt ihrem Gegenüber Pascal geradewegs in die Augen. „Immer weniger Menschen erklären sich bereit, im Gemeinderat mitzuarbeiten. Deswegen wollen wir in Zukunft 25 Prozent des Gemeinderats durch Losentscheid in der Bevölkerung besetzen.“ Sophie nimmt am Regionalwettbewerb von Jugend debattiert teil, der in der Schule Sankt Gertrudis stattgefunden hat.

Sophie spricht laut und bestimmt. Etwas Nervosität ist ihr dennoch anzumerken, wenn sie manchmal in ihren Ausführungen stockt. Pascal stockt nicht, schaut aber an die Decke, als er antwortet. „Ich frage mich, ob gute Arbeit geleistet wird, wenn man Menschen zu etwas zwingt.“ Dann spricht er von Grund- und Kommunalwahlgesetzen. Pascal weiß, wie man sich ausdrückt.

Beim Wettbewerb treten 15 Schüler von sechs verschiedenen Schulen aus der Region Ostalb an. Aufgeteilt in zwei Altersgruppen. Gruppe eins bilden die achten und neunten Klassen der Gymnasien und die zehnten Realschulklassen. Gruppe zwei, der auch Sophie und Pascal angehören, besteht aus Klasse zehn der Gymnasien und den Oberstufen. Den Wettbewerb gibt es seit fünfzehn Jahren.

Keine Vorbilder in der Politik

Angefangen habe es damit, dass die Politik mehr Demokratiefähigkeit gefordert habe, erklärt Regionalkoordinator Robert Loschinger. „Leider haben wir dort keine so guten Vorbilder.“ Da wird unterbrochen und gestritten, mit dem Ziel die Gegenseite herunterzuspielen. „Eine gute Debatte macht aber aus, dass alle danach schlauer sind.“ Daher steht beim Debattierwettbewerb der respektvolle Umgang miteinander im Vordergrund.

Deutlich zu sehen am Punktesystem. Die Juroren bewerten die Teilnehmer einer Gruppe nach vier Kriterien: Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Überzeugungskraft und Gesprächsfähigkeit. Bei Punktegleichstand schlägt die Gesprächsfähigkeit alle anderen. Und dazu gehört zuallererst, aufmerksam zuzuhören und ausreden zu lassen. Das ist auch bei den Teilnehmern angekommen. „Wenn einer in der Gruppe schwach dasteht, dann zieht es die ganze Debatte runter“, bringt es Pascal auf den Punkt.

Zurück zur ersten Qualifikationsrunde. Im Klassenraum ist Linus an der Reihe. „Gesetze können angepasst werden“, sagt er. Allerdings erst, nachdem er noch einmal aufgegriffen hat, was Pascal gesagt hat. Genauso macht es Gloria, die vierte im Bunde, bevor sie mit den Worten schließt: „Demokratie beruht nicht auf einem Losverfahren, sondern auf einer souveränen Entscheidung des Volkes.“

Auch der Zuhörer wird schlauer

Durch diese Art der Debatte wird auch der Zuhörer Stück für Stück schlauer. Die Lager Pro und Contra sind währenddessen keineswegs Feinde. Sophie, Pascal, Linus und Gloria sagen sich ehrlich, wenn sie in Grundgedanken übereinstimmen, nur die Ausrichtung mag sich manchmal unterscheiden. Die vier lächeln sich viel an, während sie diskutieren. Keiner wirkt dadurch weniger durchsetzungsfähig und bestimmt in seiner Meinung. Schulleiterin Schwester Birgit Reutemann ist vor allem von den Fachkenntnissen der Schüler beeindruckt. Sie hat eine Debatte über Quereinsteiger als Lehrer verfolgt. „Da gab es keinen Unterschied zu einer Diskussion in Fachgremien.“ Gerade in Zeiten von Populismus und Propaganda sei es wichtig, Kindern beizubringen, fundiert und respektvoll zu debattieren. „Das ist im Alltag selten geworden.“

Die Debatte über das Losverfahren für Gemeinderäte neigt sich dem Ende zu. Die Schlussplädoyers haben begonnen. Hektisch schaut Sophie zur kleinen Glocke auf dem Tisch der Juroren. Ihr Läuten kündigt an, dass die Zeit knapp wird. Zum Schluss stellen alle vier fest, dass sie ihre Meinung zum Thema im Großen und Ganzen nicht durch die Debatte verändert haben. Eine seltene Gemeinsamkeit mit der Diskussionskultur in der großen Politik.

Die Jury fällt ihr Urteil

Die Jury hat beraten und fällt ihr Urteil. Welche Punktzahl genau die Teilnehmer in Runde eins erreicht haben, erfahren sie nicht. Auch wer gewonnen hat, wird erst später bekannt gegeben. Es geht mehr um eine allgemeine Einschätzung und Tipps für die Teilnehmer, was sie beim nächsten Mal besser machen können.

„Die Debatte bewerten wir als mittel, weil ihr zu lange um ähnliche Punkte gekreist seid“, erklärt Chefjuror Tillmann Koloska. Nach dem Urteil geht es für Linus, Gloria, Pascal und Sophie zum nächsten Thema in Qualifikationsrunde zwei. Jetzt werden Sie die Pro und Contra Positionen tauschen.

Nach der zweiten Qualifikationsrunde folgt das Finale. Einen Platz auf dem Podest sichert sich von den Vieren Sophie Buchstab. In ihrer Altersgruppe wird sie Dritte hinter Linus Häberle und Luca Stella. Als Dritte wird Sie Nachrückerin im Landeswettbewerb und springt im Notfall für Linus Häberle und Luca Stella ein. In der jüngeren Altersgruppe gewannen Janik Nothelfer, Chiara Frank und Katrin Scheerer.