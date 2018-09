Jubiläumskonzert im Peutinger-Gymnasium

Das Ostalb-Jazz-Orchestra veranstaltet am Sonntag, 14. Oktober, um 18 Uhr anlässlich seines zehnjährigen Bestehens einen heißen Bigband-Battle mit der befreundeten Porsche-Bigband aus Zuffenhausen. Das Konzert findet im Forum des Peutinger-Gymnasiums statt und wird von der Schulbigband des PG-Ellwangen eröffnet.

Seit 2008 sind die Konzerte des Ostalb-Jazz-Orchestras ein fester Bestandteil im Jazzkalender der Region. Die Band spielt unter der Leitung von Gerhard Ott mit einer Besetzung aus Profis, Musiklehrern, engagierten Amateuren und renommierten Gästen, die aus dem Jazz-Olymp immer wieder gerne nach Ellwangen kommen.

Unvergessen sind zum Beispiel die Konzerte mit Klaus Wagenleiter, Axel Schlosser, Pe Werner oder Klaus Graf.

Orchester erfüllt sich einen langgehegten Wunsch

Für das Konzert im Jubiläumsjahr hat sich das „OJO“, wie sich das Ostalb-Jazz-Orchestra liebevoll nennt, einen langgehegten Wunsch erfüllt und mit Andreas Kissenbeck einen Meister der Hammond-Orgel und des Jazzklaviers als Coach gewinnen können. Der Professor unterrichtet an der Musikhochschule in München und hat schon mit vielen Großen der Jazzszene gemeinsam auf der Bühne gestanden.

Gemeinsam mit Kissenbeck hat die Band ein begeisternd swingendes Programm zusammengestellt, das vom klassisch-modernen Jazz bis zu brandaktuellen und äußerst „groovigen“ Sounds reicht. Natürlich sind auch wieder soulige Vocal-Titel und zahlreiche virtuose Solisten zu hören, die Band wird sich also im zehnten Jahr des Bestehens in Bestform präsentieren.

Das ist auch notwendig, denn als weiteres Highlight wird an diesem Abend die in Ellwangen schon bekannte und gefeierte Porsche-BigBand auftreten. Diese wird von Profi-Drummer Meinhard „OBI“ Jenne dirigiert, der zu den namhaftesten und vielseitigsten Schlagzeugern in der deutschen Musikerszene zählt und bereits im letzten Jahr das Ellwanger Publikum mit seinem fantastischen Spiel an den Drums begeistert hat.

Den Opener beim Jubiläumskonzert übernimmt die Schülerbigband des Peutinger-Gymnasiums. Unter der Leitung von Bernhard Schwarz werden die Schülerinnen und Schüler ihr Können zeigen und dem Publikum kräftig einheizen.