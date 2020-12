(ij) - Bei einer Videokonferenz zum Thema Bioökonomie hat der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack die Zukunftsabteilung des Bundesforschungsministeriums in Bonn mit dem Ministerium Ländlicher Raum und der Forschungsabteilung von JRS in Rosenberg sowie weiteren Akteuren aus der Forschung im Bereich Bioökonomie vernetzt. Das erklärte Ziel von Winfried Mack ist es, die Bioökonomie als Zukunftsfeld massiv voranzubringen. Darüber hat der CDU-Politiker in einer Pressemitteilung informiert.

Eingangs der Konferenz erläuterte der Landtagsabgeordnete den Begriff Bioökonomie: „Es geht um die Verwendung von natürlichen Faserstoffen und darum, Produkte zu verbessern oder neue Produkte zu schaffen.“ Im Hinblick auf die Klimadebatte sei dies besonders interessant, wenn es um den Ersatz für Öl und Kohle gehe, etwa in Verpackungen oder Kosmetika.

Winfried Mack betonte in diesem Zusammenhang, dass die Bioökonomie quasi auf der Ostalb erfunden wurde: „Die Firma JRS hat Bioökonomie bereits gelebt, bevor dieser Begriff entstanden ist.“ JRS-Entwicklungsleiter Dr. Hans-Georg Brendle konnte das nur bestätigen und erläuterte an zahlreichen Beispielen, wo Bioökonomie überall drinsteckt. „Von unseren Produkten ist nur das Katzenstreu bekannt. Aber jeder nutzt Produkte für die JRS Komponenten liefert. Diese finden sich in Medikamenten, kalorienreduzierten oder vegetarischen Lebensmitteln, in Tiernahrung oder als Ersatz für Mikroplastik in Kosmetika“, so Brendle. „Sie riechen und schmecken uns nicht, aber wir sind überall!“

Ministerialdirektor Volker Rieke, Abteilungsleiter im Bundesforschungsministerium, erläuterte anschließend die Strategie der Bundeskanzlerin für den Bereich Bioökonomie. Und Ministerialdirigent Martin Strittmatter, vom Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg, ging auf bestehende Förderprogramme für diesen Wirtschaftszweig ein. Winfried Mack betonte, dass erklärte öffentliche Gelder stärker in diesen Bereich gehen müssten, um „zukunftsträchtige Arbeitsplätze zu schaffen und die technologische Spitzenstellung Deutschlands“zu stärken.“