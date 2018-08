Josef Baumanns Bock toppt alle

Beim traditionellen Pfullinger Ziegenbockmarkt des Landesziegenzuchtverbands hat Josef Baumann aus Ellwangen zum vierten Mal innerhalb der letzten fünf Jahre den besten Bunten Edelbock gestellt.

Jungbock Tom überzeugte in Form und Rahmen, die Bockmutter durch perfektes Euter und optimale Milchleistung. Zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde Baumann für seine herausragenden Leistungen in der Ziegenzucht mit dem Ehrenteller des Landwirtschaftsministeriums ausgezeichnet. Die erste Auszeichnung erhielt er bei der Landesziegenschau in Hüttlingen für die beste Bunte Edelziege des Landes.