Johann Jungbauer ist 85.

Den Böhmerwald hat Johann Jungbauer in sein Herz geschlossen. Erinnerungen an seine alte Heimat sind in unzähligen Ölbildern des Hobbymalers lebendig. Aber auch seine neue Heimat Ellwangen hat Jungbauer verewigt. Wer seine Heimat liebt, achtet auch die Heimat anderer, ist seine Devise. Jetzt hat der Ehrenvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Träger der Bürgermedaille der Stadt seinen 85. Geburtstag gefeiert.

Johann Jungbauer wurde am 22. Juni 1934 in Hüttenhof im Kreis Krummau geboren. Nach der Vertreibung 1946 kam er mit seinen Eltern und Geschwistern nach Pfahlheim, wo er fünf Jahre in der Landwirtschaft arbeitete und dann den Beruf des Huf- und Wagenschmieds erlernte.

Der fünffache Familienvater engagierte sich viele Jahre als Vorsitzender der Böhmerwald-Heimatgruppe, als Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft, als Vorsitzender des Ortsverbandes Ellwangen des Bundes der Vertriebenen und als CDU-Stadtrat. 2002 wurde er mit der Bürgermedaille geehrt. Auf seine Initiative entstand 1980 die Patenschaft von Ellwangen mit den Heimatvertriebenen aus dem ehemaligen Kreis Kaplitz.

Jungbauer organisierte auch mehrere Gedenkveranstaltungen in Ellwangen, darunter den Tag der Heimat oder das Gedenken an den aus dem Böhmerwald stammenden Dichter Adalbert Stifter. Auch ein Denkmal auf dem Kapuzinerplatz vor dem alten Kino, das 2014 enthüllt wurde, geht auf Jungbauer zurück. Es erinnert an die Aufbauarbeit der Vertriebenen.