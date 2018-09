Joachim Renschler ist Ehrenvorsitzender des Geschichtsvereins Ellwangen

Eine Ära des Geschichts- und Altertumsvereins ist zu Ende gegangen: 22 Jahre lang stand Joachim Renschler (77) an der Spitze. Bei der Hauptversammlung im Jeningenheim kandidierte er aus Altersgründen nicht mehr. Der Sozialwissenschaftler und Medienforscher Thomas Rathgeb wurde sein Nachfolger. Renschler ist nun Ehrenvorsitzender.

Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Manfred Saller würdigte die langjährigen hervorragenden Verdienste von Renschler und überreichte ihm als Dank eine Ehrenurkunde. So lange wie Renschler sei noch keiner Vorsitzender gewesen, sagte Saller, der auf das großartige Engagement des neuen Ehrenvorsitzenden, auf sein historisches Interesse, auf die Weiterentwicklung des Schlossmuseums und des Ellwanger Jahrbuchs, auf die vielen Exkursionen, Studienreisen, Vorträge, Ausstellungen und Konzerte zurückblickte. Als Jurist habe Renschler in Sachen Sammlungen und Exponate Rechtssicherheit gebracht. „Allround – so kann man Ihre Tätigkeit für den Verein auf einen Nenner bringen“, sagte Saller.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek ging auf das hohe gesellschaftliche Ansehen und das große ehrenamtliche Engagement von Renschler ein, der 2006 mit dem Bundesverdienstkreuz und 2015 mit der Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet wurde. Renschlers habe sich mit Herzblut und Begeisterung für den Geschichts- und Altertumsverein eingesetzt. Der OB lobte seine Souveränität, Fachkenntnis und absolute Vorbildfunktion und bezeichnete ihn als den „Mister GAV“. Zusammen mit Eberhard Veit sei Renschler Motivator des neugestalteten Schlossmuseums gewesen.

Renschler gab das Lob an seine Mannschaft weiter, mit der er über Jahrzehnte habe arbeiten dürfen. Höhepunkte seiner Amtszeit seien das 100-jährige Vereinsjubiläum, das 100-jährige Museumsjubiläum und die Neugestaltung des Schlossmuseums gewesen.

591 Mitglieder, Tendenz sinkend

In seinem Rechenschaftsbericht ging Renschler auf die rückläufige Mitgliederentwicklung ein, vor allem durch den Tod. Der Verein hat zurzeit 591 Mitglieder. Renschler erinnerte an die Studienreisen, darunter eine Fahrt zur Richard-Löwenherz-Ausstellung in Speyer und eine an den Niederrhein, an Exkursionen und sonstige Veranstaltungen. Insbesondere freute er sich über die Eröffnung des Eugen-Bolz-Raums in der Eugen-Bolz-Realschule im Januar, über den neuen Aufzug fürs Schloss und über das neue Jahrbuch. Die Kooperation mit Stiftsbund, Alamannenmuseum und Musikschule sei etwas ganz Wertvolles.

Renschlers Dank galt Museumsleiter Matthias Steuer für seine „einfallsreichen Themenführungen“, vor allem zum Thema Hexenverfolgung. Der Kustos des Museums, Eberhard Veit, berichtete von 2850 Besuchern bei 141 Führungen und 6327 Einzelbesucher im Jahr 2017. Auch einen Überblick über die Neuerwerbungen gab Veit, darunter ein Richtschwert des Scharfrichters Mattheus Fux aus Memmingen von 1663 sowie bedeutende Schrezheimer Fayencen. Kassierer Kurt Wagner trug den Finanzbericht und Egon Bertenbreiter den Kassenprüferbericht vor.

Einstimmig in den Ausschuss gewählt wurden: Hans-Dieter Bolter, Franz Brenner, Professor Immo Eberl, Thomas Freller, Rudolf Grupp, Andreas Gut, Michael Hoffmann, Gebhard Högg, Hans Pfeifer, Sigrid Pfeifer, Christoph Remmele, Karl-Hermann Rolke, Dieter Ulmer, Kurt Wagner und Monika Willand. Klaus-Dieter Beyer und Manfred Saller kandidierten nicht mehr. Karl-Hermann Rolke wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist seit 1975 Vereinsmitglied und seit 1986 Schriftführer und hat von 28 (1979/1980) bis Band die Jahreschroniken für das Jahrbuch verfasst.

Anschließend referierte Michael Hoffmann (Rosenberg) zum Thema „Für die Bewahrung Süddeutschlands? Ellwangen und die Deutsche Frage 1866 bis 1870“.