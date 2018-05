Joachim Koch ist neuer Kämmerer

Der Ellwanger Gemeinderat hat in der Sitzung am 1. Februar Joachim Koch als künftigen Leiter der Stadtkämmerei gewählt. Koch tritt die Nachfolge von Sabine Heidrich an, die in der Nachbargemeinde Neuler zur Bürgermeisterin gewählt wurde.

Joachim Koch ist Diplom-Verwaltungswirt (FH) und erwarb berufsbegleitend die weiteren Studienabschlüsse Betriebswirt (VWA) sowie Master of Arts Public Management (M.A). Von 2005 bis 2010 war er unter anderem als Lehrbeauftragter an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg tätig. Aktuell ist er bei der Gemeinde Niefern-Öschelbronn als kaufmännischer Leiter der Gemeindewerke sowie als stellvertretender Kämmerer tätig.

Joachim Koch freut sich auf seine neue Aufgabe und Herausforderung in Ellwangen. Der konkrete Dienstbeginn steht noch nicht fest (ij)