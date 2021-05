Jetzt wird’s ernst: Abiprüfungen in Ellwangen haben begonnen

Die Abiturprüfungen haben begonnen. Nach 2020 erneut unter Pandemiebedingungen. Am Ellwanger Hariolf-Gymnasium machen insgesamt 24 Schüler ihr Abi. Für die Hälfte wurde es bereits am Dienstag ernst. Die Deutschprüfung stand an.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des HG können sich morgens testen lassen und kommen dann eine Viertelstunde früher. Wie Schulleiter Martin Ries auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ bestätigte, besteht aber keine Testpflicht. Also sah der Plan der Schule vor, die Abiturientinnen und Abiturienten gegebenenfalls in zwei Klassenräume aufzuteilen – nach getestet und ungetestet. Wer will, kann auch eine Bescheinigung über einen negativen Schnelltest vorlegen.