Jetzt anmelden zum Rottal-Wander-Marathon

Am 16. September findet zum Tag des Schwäbischen Waldes der Rottal-Wande-rMarathon statt. Er steht unter dem Motto „Wandern für Alle“ und wird veranstaltet von den Naturparkführern Walter Hieber und Professor Manfred Krautter. Nach zwei erfolgreichen MühlenWanderMarathon-Veranstaltungen ist der WaldMeister-WanderMaratahon dieses Jahr zu Gast in der jüngsten Mitgliedskommune des Schwäbischen Waldes: in Oberrot.

Ausgestattet mit GPS-Daten fürs Navi, einem Freigetränk und einer Karte mit Streckenverlauf können an dem tag verschiedene Routen erwandert werden. Wie es sich für einen Marathon gehört, können die Wanderer wählen zwischen einer Tour von 42 Kilometern Länge und einem Halbmarathon, der auf 21 Kilometern durch die reizende Landschaft rund um Oberrot führt. Für Familien mit Kindern wird eine Rundtour miteiner Länge von elf Kilometern ausgewiesen.

Die Startgebühr für Marathon und Halbmarathon beträgt 15 Euro Euro pro Person und 20 Euro je Familie mit Kindern. Der Start ist beim Rathaus in Oberrot zwischen 8 und 12 Uhr möglich. Die Rückkehr (registriert) bis spätestens 19 Uhr. Die Starter wandern allein und eigenverantwortlich, es können aber am Start auch Gruppen gebildet werden. Die sehr gut ausgeschilderten Wander-Marathonstrecken ist ausgestattet mit Stempelstationen, Toiletten, Getränkestationen. Für alle angemeldeten Teilnehmer wird auch ein Rückholservice bei Notfällen durch die Oberroter Freiwillige Feuerwehr gestellt.

All diejenigen, die etwas geruhsamer unterwegs sind, können unterwegs einkehren, das Oberroter Sägemühlmuseum oder die Glattenzainbachmühle in Kirchenkirnberg in Aktion erleben, oder einfach die schöne Natur rund um das Tal der Fichtenberger Rot genießen