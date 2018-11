Jet-Tankstelle in der Haller Straße bleibt bestehen

Die Tankstellenkette Jet hat der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ bestätigt, dass die Supermarkttankstelle beim Ellwanger Kaufland sowie die Autowaschanlage „Star Wash“ zum Jahresende schließen werden. Jet betreibt derzeit noch beide Anlagen. Der Mietvertrag für die beiden Objekte laufe Ende des Jahres aus, so das Unternehmen Zu den Gründen, warum der Vertrag nicht verlängert wurde, äußerte sich das Unternehmen nicht. Die Jet-Tankstelle in der Haller Straße ist davon nicht betroffen, so ein Sprecher der Tankstellenkette.

Die Tankstellenkette Jet hat das Gelände für die Supermarkttankstelle und die Waschstraße von der Metro Properties, der Immobilientochter des Handelskonzerns Metro, angemietet. Eine Sprecherin der Metro Properties hatte Ende vergangener Woche gegenüber der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ mitgeteilt, dass der Vertrag zum Jahresene auslaufe und Jet den Standort beim Kaufland offenbar nicht mehr weiter betreiben wolle.

Der Mietvertrag der Metro Properties mit dem Eigentümer des Grundstücks, der Berliner Firma TLG Immobilien, läuft jedoch noch bis Ende März 2021, sagte die Metro-Sprecherin. Erst dann werde die Metro-Tochter das Gelände mit der Tankstelle an den Eigentümer zurückgeben.