Jeningen-Seligsprechung: Ungefähr 4000 Menschen werden in Ellwangen erwartet

Zur Seligsprechung des guten Paters Philipp Jeningen am Samstag, 16. Juli, auf dem Ellwanger Marktplatz erwartet der Ellwanger Stadtpfarrer Professor Dr. Sven van Meegen „ungefähr 4000 Menschen“. Um dieses Großereignis bewältigen zu können, sind für den Aufbau „allein von kirchlicher Seite über 212 Helferinnen und Helfer aus allen vier Kirchengemeinden und aus dem Freundeskreis“ im Einsatz, wie der gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats Sankt Wolfgang, Christoph Romer, mitteilte. Dazu kommen noch die Kirchengemeinderätinnen und -räte. „Es ist ein großes Miteinander“, freut sich Romer. Sogar aus der kroatischen Kirchengemeinde kämen Helfer.

„Es ist eine ganz freudige Stimmung“, weiß Pfarrer Sven van Meegen aus vielen Gesprächen mit der Bevölkerung: „Ich merke, dass sich in der ganzen Stadt die große Freude ausbreitet. Das spüre ich ganz stark.“ Der Stadtpfarrer hofft, dass es durch diese Seligsprechung zu einer Erneuerung des Glaubens und des Gottvertrauens kommt: „Das ist mir ein ganz elementar, wichtiger Punkt.“

Der Geistliche lobt die vielen Helferinnen und Helfer, die im Rahmen der Seligsprechung im Einsatz sind: „Bei den Arbeiten habe ich gemerkt, dass jeder dem anderen hilft. Das sind echte Netzwerker, die weit über ihre Grenzen hinausgehen.“ Auf dem Markplatz sind bereits die große Rundbogen-Altarbühne und die Bühne für Chor, Musik und Orgel aufgebaut. „Es ist die Altarbühne vom Katholikentag“, erklärt Sven van Meegen. Das große Pater-Philipp-Bild des Ellwanger Künstlers Gerhard Stock ist auf dem Marktplatz bereits verhüllt. Bis Samstag wird dann für circa 2200 Personen bestuhlt. Laut Christoph Romer werden etwa 1200 Stühle sowie Bierbänke für etwa 1000 Menschen aufgestellt. Sven van Meegen dankt in diesem Zusammenhang allen Ehrenamtlichen für die großartige Leistung und der Stadt Ellwangen, die die Stühle und anderes Equipment zur Verfügung gestellt hat. „Ich bin echt stolz auf diese vielen Helferinnen und Helfer“, sagt van Meegen: „So ein Fest zu stemmen, ist eine Meisterleistung.“

Das Mittagessen am Samstag kommt von den Ellwanger Wirten, Metzgereien und Bäckereien. Die kulinarischen Köstlichkeiten reichen von Schnitzeln und leckeren Salaten über Pizzen bis zur Nudelbox. Auf dem ganzen Platz sind 20 Stände mit den verschiedensten Dingen verteilt. So gibt es ein Philipp-Bier von der Rotochsen-Brauerei mit einem Etikett des Künstlers Gerhard Stock, Pater-Philipp-Pralinen vom Stadtcafé Höll, Kerzen, Kreuze, Bücher und Postkarten.

Am Donnerstag wurde vom Ellwanger Bildhauer und Steinmetz Matthias Schäffler die Stele mit dem über 350 Jahre alten Segenskreuz von Pater Philipp Jeningen für die Liebfrauenkapelle der Basilika angeliefert. In der Liebfrauenkapelle ist der 1704 verstorbene Jesuit, Volksmissionar, Mystiker und Apostel des Virngrunds begraben. Das Kreuz bleibt immer in der Kapelle. Auf der Stele ist das Lebensmotto von Pater Philipp zu lesen: „Demut und Liebe“. Die Stele und die neue Grabplatte mit den Daten des Verstorbenen seien „wirklich mustergültig geworden, freut sich Sven van Meegen. Die alte Grabplatte war kaputt. An Pater Philipps Grab brennen vier ewige Lichter Tag und Nacht. Rechtzeitig zur Seligsprechung gibt es nun für Rollstuhlfahrer einen barrierefreien Eingang über das Jeningenheim in die Liebfrauenkapelle.

Wie der Pfarrer weiter mitteilte, gibt es künftig jeden Montag um 8.30 Uhr einen Gottesdienst am Grab von Pater Philipp in der Liebfrauenkapelle, und ab Sonntag, 24. Juli, jeden Sonntag um 7.30 Uhr eine zusätzliche Messe am Grab.

Drei Tage wird gefeiert:

Die Feierlichkeiten für die Seligsprechung beginnen am Freitag, 15. Juli, um 21 Uhr mit einer Lichterprozession von der Schönenbergkirche hinunter zur Basilika. Die eigentliche Seligsprechung am Samstag, 16. Juli, auf dem Ellwanger Marktplatz vor der Basilika beginnt um 9.15 Uhr mit großem Geläut und dem musikalischen Auftakt durch die Bürgergarde. Um 9.30 Uhr eröffnet Bischof Dr. Gebhard Fürst, Rottenburg-Stuttgart, die Feier. Das Pontifikalamt um 10 Uhr hält Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Luxemburg und Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (COMECE). Ab 12.15 Uhr gibt es Mittagessen auf dem Marktplatz. Um 19 Uhr ist auf dem Schönenberg eine Marienvesper.

Am Sonntag, 17. Juli, zelebriert Bischof Gebhard Fürst um 10 Uhr ein Pontifikalamt am Bergaltar des Schönenbergs. Parallel dazu ist Kinderkirche. Im Anschluss ist Mittagessen auf dem Kirchplatz Schönenberg. Die Feierlichkeiten beschließt ein Vespergottesdienst um 18 Uhr in der Basilika Sankt Vitus in Ellwangen.