Die Jelly Beans, der Junge Chor des Gesangvereins Rotenbach, spenden 2105 Euro für die Kinderklinik Aalen. Die Spende ist der Erlös eines Benefizkonzertes in der Sankt-Wolfgangs-Kirche Ellwangen. Mit der Spende werden Schulungen für die an Diabetes erkrankten Kinder und ihre Eltern in der Kinder- und Jugendmedizin des Ostalb-Klinikums Aalen unterstützt. Im Rahmen des Benefizkonzertes war bereits eine Spende des Lionsclubs in Höhe von 3000 Euro für das gleiche Projekt überreicht worden.

Die Vorsitzende des Fördervereins „Freunde der Kinderklinik Aalen“, Claudia Köditz-Habermann, und die Oberärztin und Diabetologin Dr. Gisela Fitzke bedankten sich für das Engagement des Chores. Mit der Spende können die Schulungstage abwechslungsreicher gestaltet werden. Die Diabetes-Erkrankung stellt die betroffenen Kinder und ihre Familien vor große Herausforderungen. Die Schulungstage geben Hilfestellungen für den Alltag, wie Jelly-Beans-Sängerin Michaela Egner und ihr Sohn Lukas berichteten.

Es ist bereits das zweite Benefizkonzert des Chores aus Rotenbach für einen sozialen Zweck. Die Jelly Beans feiern dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen, und zwar mit einem Jubiläumskonzert am Samstag, 9. Mai, in der Sankt-Georg-Halle Schrezheim.