Jelly Beans haben ein großes Herz für Diabeteskinder

Von Deutsche Presse-Agentur und Thomas Burmeister

Erwürgt, zerstückelt, verscharrt - die Bluttaten, mit denen sich das Landgericht Ellwangen wohl bis kurz vor Heiligabend beschäftigen muss, muten an wie Szenen aus einem Horrorfilm. Und sollten sich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in dem am Dienstag (26.11., 09.00 Uhr) beginnenden Prozess bestätigen, hätten die Richter es mit einem ziemlich mörderischen Familientrio zu tun: Als mutmaßliche Täter sitzen ein Vater (55) und seine beiden Söhne (33 und 31) auf der Anklagebank.