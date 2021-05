Jelly Beans als Youtube-Stars

Richtig gute Laune macht ein Video, das die „Jelly Beans“ auf Youtube veröffentlicht haben. Die Mitglieder des Jungen Chores im Gesangverein Frohsinn Rotenbach haben als virtuelles Projekt den Song „13 Tage und Nächte“ von der Gruppe „Schweizer“ aufgenommen. Es ist die jüngste einer ganzen Reihe von Ideen, die gemeinsames Singen trotz Corona möglich machen.

Die Corona-Pandemie macht es den Chören derzeit nicht leicht, schreiben die „Jelly Beans“, denn das gemeinsame Singen ist „strengstens verboten“. Doch die Mitglieder um Dirigentin Daniela Hoffmann haben sich einiges einfallen lassen. Zwar sei es technisch nicht möglich, einfach bei einer Videokonferenz zusammen zu singen, allein schon aufgrund der Zeitverzögerung im Internet. Trotzdem trafen sich die Chormitglieder schon kurz nach dem Ausbruch der Pandemie 2020 regelmäßig virtuell. Dabei habe die Dirigentin neue Lieder für Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassstimmen vorgesungen, die Chormitgliedern sangen sie am PC oder Handy nach.

Die Begeisterung der Sängerinnen und Sänger war groß, als im Juni 2020 das gemeinsame Singen wieder erlaubt war. Dazu traf man sich auf einem Wiesengrundstück in Rotenbach und probte mit Hygienekonzept, Mindestabstand und der zulässigen Teilnehmerzahl als Chor, berichten die „Jelly Beans“. Das Singen sei durch den Abstand und die Akustik etwas ungewohnt gewesen, habe jedoch allen Spaß gemacht. Die zweite Welle der Pandemie setzte der Probetätigkeit jedoch wieder ein Ende.

Doch auch dadurch ließen sich die „Jelly Beans“ nicht klein kriegen und setzten auf eine Idee, die durch Corona erst so richtig groß geworden ist: ein virtueller Chor. Dabei werden einzelne Ton- und Videoaufnahmen so zusammengesetzt, dass am Ende ein ganzer Chor erklingt und dazu noch ein Video zu bestaunen ist. Im November 2020 wagten sich die „Jelly Beans“ erstmals an solch ein Projekt, nahmen den Song „Hymn“ als virtueller Chor auf und veröffentlichten ihn rechtzeitig zu Weihnachten.

Motiviert durch dieses Projekt, entstand jetzt ein weiteres Video – zu dem Song „13 Tage und Nächte“ der Gruppe „Schweizer“. Die Chorleiterin hat den Chorsatz dazu geschrieben, einzelne Playbacks für jede Stimme aufgenommen und Anleitungen für die Aufnahmen verfasst. Diese Playbacks wurden an die Chormitglieder verschickt, die dann ihre Ton- und Videoaufnahmen selbstständig gemacht und zurück an die Chorleiterin geschickt haben. „In liebe- und mühevoller Kleinarbeit fügte Daniela Hoffmann dann Bild und Ton so zusammen, dass ein Chorvideo entstand, das für gute Laune sorgt“, so die „Jelly Beans“. Es ist gleichzeitig ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Jahre, denn die „Jelly Beans“ durften sich 2020 über ihr zehnjähriges Bestehen freuen. Gefeiert wurde aufgrund der Pandemie nicht: „Aber das wird ganz sicher noch nachgeholt.“

Durch diese Aktionen halten die „Jelly Beans“ den Zusammenhalt und den Kontakt zwischen den Chormitgliedern aufrecht. Dennoch sehnen alle Sängerinnen und Sänger den Zeitpunkt herbei, ab dem wieder normale Chorproben und Konzerte möglich sind.