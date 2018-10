Jedes Jahr wächst das Ländle um eine Stadt wie Bochum

„Bezahlbares Wohnen, gelingende Nachbarschaften und innovatives Bauen“: Zu diesem Thema hat der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Daniel Born, beim SPD-Ortsverein in Ellwangen referiert.

Im Gasthaus „Kanne“ konnte der Ortsvereinsvorsitzende André Zwick den Abgeordneten aus Schwetzingen begrüßen. Born legte dann auch direkt los und zeigte, dass er ein Politiker ist, der für sein Politikfeld brennt. Was auch durchaus notwendig ist bei etwa 500 000 fehlenden Wohneinheiten in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2025. „Dieses Land braucht keine grüne oder schwarze Landesbauordnung, sondern mehr rote Punkte, dass endlich gebaut werden kann,“ erklärte der Abgeordnete in seiner Einleitung.

Baden-Württemberg erlebe jedes Jahr den Zuzug von Menschen in der Einwohnerzahl der Stadt Bochum. Das Problem im Ländle dabei sei laut Born, dass die grüne Regierungspartei „in ihrer DNA den Glauben an ein Ende des Wachstums verankert hat“. In der Zeit der grün-roten Landesregierung sei die Zahl der neu errichteten Wohngebäude um fünfzig Prozent gesteigert worden. Mittlerweile sei die Zahl der Baugenehmigungen aber wieder rückläufig, mahnte Born.

Die Tatsache, dass mehr Wohnungen aus der Sozialbindung fallen, als neue gebaut werden, führe ebenfalls nicht zu einer Entspannung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. Für die SPD-Landtagsfraktion stehe deshalb fest, dass es auch weiterhin einen öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaus neben dem privaten Wohnungsbau geben müsse. Dies gelinge aber nur durch ein ernsthaftes, kommunales Vorkaufsrecht auf zu entwickelnde Flächen, unterstrich der SPD-Politiker. Eine kleine Anfrage durch Born, wie viele landeseigenen Grundstücke verkauft wurden, um sozialen Wohnraum auf ihnen zu bauen, habe die ernüchternde Antwort „Null“ ergeben.

Gewünscht: eine städtische Wohnungsbaugesellschaft

Lobende Worte fanden sowohl die Vorsitzende der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik, Ariane Bergerhoff, als auch Daniel Born für den Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler (SPD). Rentschler lasse in der Boom-Stadt des Ostalbkreises bauen „wie kein anderer Stadtvater in Baden-Württemberg“, waren sich die Besucher einig.

Die Kommunalpolitiker der Ellwanger Sozialdemokratie diskutierten an dem Abend munter mit. „Vielleicht kriegen wir in Ellwangen im Zuge der Haushaltsberatung eine städtische Wohnungsbaugesellschaft aufs Gleis“, sagte Gemeinderatsfraktionsvorsitzender Herbert Hieber. Auch für die stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Ariane Bergerhoff war klar: „Ellwangen braucht eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft.“