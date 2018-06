Jede Menge Attraktionen beim Kinderdorffest

Mit einem bunten und abwechslungsreichen Familienprogramm hat das traditionelle Sommerfest der Marienpflege wieder Hunderte Besucher angezogen.

Mit dem nostalgischen Kinderdorf-Bimmelbähnle zogen sie gemütliche Runden über das weiträumige Gelände. Eine Attraktion waren die atemberaubenden Vorführungen der Fahrrad-Trial-Weltmeisterin Nina Reichenbach. Glücksrad und Tombola lockten mit tollen Preisen. Auch der von Kindern umlagerte Kletterbaum war wieder üppig bestückt.

„Schon zum Gottesdienst auf dem Erwin-Knam-Platz sind gut 250 Besucher gekommen“, sagte Marienpflege-Vorstand Ralf Klein-Jung. Unter zünftigen Dudelsackklängen der Kochen Clan Pipe aus Unterkochen und flankiert von zwei hübschen Tänzerinnen schritt Klein-Jung zur Eröffnung der Spielstraße. Begeistert bastelten die Kids bunte Sonnenbrillen in der Brillenwerkstatt des Schulkindergartens oder ließen sich schminken. Für viele lag das Glück dieses Sonntags auf dem Rücken der Pferde: Reiten war wieder ein Hit.

Schnelligkeit und Kondition waren beim Human Soccer und am Buchenbergkicker gefragt. Doch selbst die Fittesten hätten es nicht mit Nina Reichenbach aufnehmen können. Die Mountainbike-Sportlerin ist Weltmeisterin in der Disziplin Trial. Beim Trial gilt es, das Fahrrad in jeder Situation zu beherrschen. Traumwandlerisch sicher übersprang Nina Reichenbach mit dem Bike hohe und breite Hindernisse auf dem anspruchsvollen Parcours und sogar Mutige, die sich ihr zu Füßen legten. Die Weltmeisterin imponierte den staunenden Zaungästen mit vollkommener Körperbeherrschung und perfekter Balance, sogar auf der Tischtennisplatte.

Über den verdienten Beifall der Zuschauer freuten sich auch die Tänzerinnen des Tamilischen Freundschaftsvereins Aalen und die Dancing Queens des Schützenvereins Buch. Wie in den vergangenen Jahren, begeisterten die Pep Steps aus Neuler mit Rock’n’Roll vom Feinsten. Auch die Rocking Ruperts, die Band der Rupert-Mayer-Schule, legten los und rockten das Fest nach allen Regeln der Kunst.

Schulkindergarten und Rupert-Mayer-Schule, die Kinderkrippe im Haus 9, die Wohngruppe im Haus 12 und die psychologische Beratungsstelle öffneten ihre Türen und gaben Einblicke hinter die Kulissen. Wer zwischendurch relaxen wollte, war in der Strandbar genau richtig. Für die musikalische Begleitung sorgte DJ Veit. In meditativer Atmosphäre am Lagerfeuer im Kreuzgang klang das Fest beschaulich aus.