Jazz und Elektronik mit dem Geiselhart-Trio

Das zweite Konzert der Reihe „Endlich Jazz“ des Kulturamts und der Musikschule Ellwangen bietet einen Einblick in die Welt von Jazz und Electronics. Das Konzert am Freitag, 23. November, beginnt um 19 Uhr in der Musikschule mit einer Einführung in die Spiel- und Eigenarten der Musik des Trios Geiselhart, Koller, Thaler. Sie entwickelte sich aus jahrelanger Zusammenarbeit der drei Wiener Musiker im „Markus Geiselhart Orchestra“.

Markus Geiselhart (Trombone, Electronics), Martin Koller (Gitarre, Electronics) und Stefan Thaler (Bass, Electronics) kreieren zugleich minimalistische Texturen und opulente Klangwelten. In den Kompositionen und Improvisationen verschwinden die Grenzen zwischen Akustik und Elektronik.

Da die drei Profimusiker viel mit Improvisation und neuen Klängen arbeiten, hat Musikschulleiter Moritz von Woellwarth sie darum gebeten, ihre Arbeitsweise für das Publikum transparent zu machen. Mit dem freien Eintritt möchte er auch jüngere Schüler zum Konzertbesuch motivieren. Um Spenden wird gebeten.