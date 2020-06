Jana Brühl koordiniert das Ellwanger Ehrenamt

Jana Brühl ist die neue Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Ellwangen. Sie hat in dieser Woche ihren Dienst aufgenommen. Das hat die Stadt am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Die in Esslingen am Neckar geborene 31-jährige Jana Brühl hat in Eichstätt den Bachelor für Europastudien gemacht. An der Universität Passau erhielt sie den Master im Bereich Kulturwirtschaften. Der neue Job in Ellwangen ist für Brühl kein gänzlich neues Terrain. Sie hatte eine ähnliche Funktion bereits bei der Stadt Regensburg inne.

Zu ihrem Dienstantritt in Ellwangen wurde die 31-Jährige im Rathaus wurde von Oberbürgermeister Michael Dambacher begrüßt. Der OB betonte, dass mit der Arbeitsaufnahme von Jana Brühl eine Optimierung der Kontakte zwischen den Vereinen, dem Ehrenamt und der Stadt erreicht werden solle. Brühl soll in diesem zuge das bereits vorhandene Netzwerk der Stadt weiter ausbauen. Ein erster Schwerpunkt der neuen Anlaufstelle für Vereine, Institutionen und Ehrenamtliche wird die Unterstützung bei allen durch die Corona-Pandemie aufgeworfenen Fragen darstellen, Brühl steht aber auch für alle anderen Fragen und Anliegen zur Verfügung.

Die neue Ehrenamtskoordinatorin ist dienstags, donnerstags und mittwochvormittags unter Telefon 07961 / 84370 oder E-Mail: jana.bruehl@ellwangen.de erreichbar. Ihr Büro befindet sich der Oberamtstrasse 1.