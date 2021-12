Jahresrückblick 2021: CDU-Abgeordnete behaupten Mandate in Land und Bund

Die beiden CDU-Abgeordneten Winfried Mack und Roderich Kiesewetter haben ihre Mandate verteidigt. Mack holte bei der Landtagswahl am 14. März 29,8 Prozent der Stimmen, das sind 5,6 Prozentpunkte weniger als fünf Jahre zuvor. Alexander Asbrock von den Grünen kam mit 25 Prozent in Schlagdistanz, verpasste aber den Einzug ins Landesparlament. Carola Merk-Rudolph von der SPD erzielte 9,99 Prozent der Stimmen, knapp hinter ihr erreichte der Ellwanger Mediziner Franz-Josef Grill den vierten Platz für die Freien Wähler.

Bei der Bundestagswahl holte Roderich Kiesewetter mit 37 Prozent der Erststimmen erneut das Direktmandat für die CDU, gefolgt von Leni Breymaier (SPD, 21,9 Prozent) und Margit Stumpp (Grüne, 12,2 Prozent). Kiesewetter erreichte das beste Erststimmen-ergebnis eines CDU-Kandidaten in Baden-Württemberg und übertraf auch deutlich das Zweitstimmen-ergebnis der CDU von 27,4 Prozent. Die SPD-Abgeordnete Leni Breymaier zog über die Landesliste wieder ins Parlament ein.

Doch während die CDU im Land wieder mit den Grünen die Regierung bildet, muss sie im Bund in die Opposition. Für Kiesewetter, der den Wahlkreis Aalen-Heidenheim seit 2009 in Berlin vertritt, ist das eine neue Erfahrung. Ebenfalls neu ist der hohe Briefwahlanteil. Bei der Landtagswahl wurden 52,2 Prozent der Stimmen in Ellwangen per Brief abgegeben, bei der Bundestagswahl waren es 50,3 Prozent.