Jagsttal-Gullys halten vorerst an Jubiläumsfeier fest

Die Guggamusik Jagsttal-Gullys haben in Kübelesbuckhalle in Rindelbach ihre Hauptversammlung abgehalten. Am Termin für das geplante 25-jährige Jubiläum 2021 hält der Verein vorerst fest. Die Faschingssaison hatten die Jagsttal-Gullys bereits abgesagt

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde auf eine Einladung der Ortsvorsteherin Johanna Fuchs und Vorständen anderer Vereine verzichtet. Der stellvertretende Vorsitzende, Robin Gröger, eröffnete mit der Vorstellung der Tagesordnungspunkte die Generalversammlung. In seinem Bericht blickte der Vorsitzende, Andreas Ruck auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück.

Die Höhepunkte in der Vereinsarbeit waren wohl die zweite Dorfweihnacht in Rindelbach, das Wochenende in Liechtenstein und der 6. Gugga-Contest in der Rindelbacher Turnhalle. Andreas Ruck berichtete von der alljährlichen Narrenmesse am Gumpendonnerstag in der Basilika Sankt Vitus, die dieses Jahr nun schon zum 20sten Mal von Anja Clemens und Anni Mader organisiert und abgehalten wurde.

Der Bericht von Schriftführer Dominik Mermi zeigte die Daten des Vereins und die Jagsttal-Gullys als einen sehr regen und aktiven Verein. Nicht nur in der Faschingszeit, sondern auch im restlichen Jahr war der Verein präsent. Insgesamt waren 17 Bühnenauftritte, sechs Umzüge und vier Ständchen im ganzen süddeutschen Raum und angrenzenden Ausland zu bewältigen. Außerdem wurde ein Narrengottesdienst selbst- und ein weiterer mitgestaltet. Der Verein besteht derzeit aus 176 Mitgliedern, davon sind 60 aktiv und 116 passiv.

Der Kassenbericht von Schatzmeister Markus Haas zeigte, dass der Verein einen gesunden finanziellen Grundstock besitzt und gab einen Ausblick auf die anstehende Saison. Er konnte die anwesenden Vereinsmitglieder im Hinblick auf die Corona-Pandemie beruhigen: auch wenn es keine Faschingssaison geben sollte, stehe der Verein dennoch finanziell gut da.

24 Jahre besteht nun der Verein und der Termin für das geplante 25-jährige Jubiläum in 2021 soll vorerst bestehen bleiben, jedoch werden die Planungen aufs nächste Jahr verschoben.

Bei den Wahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber wiedergewählt: Der Vorsitzende Andreas Ruck und der Schriftführer Dominik Mermi wurden einstimmig in ihren Ämtern für zwei weitere Jahre bestätigt.

Als weiteren Tagesordnungspunkt wurde über eine Änderung der aktiven Mitgliederbeiträge abgestimmt. Schatzmeister Markus Haas erklärte den Anwesenden den geänderten Mitgliedsbeitrag und konnte dies einstimmig durch die Anwesenden beschließen.

Der vorletzte Tagesordnungspunkt der Veranstaltung war die Ehrung von langjährigen Vereinsmitgliedern. Für zehn Jahre wurden Tanja Fuchs, Tina Marek, Jasmin Wagner David Clemens und Andreas Erhard geehrt. Für 20 Jahre wurde Andreas Uhl geehrt. Der letzte Punkt war die Ehrung des Ehrenamtes, die durch Dominik Mermi durchgeführt wurde. Es wurden für zehn Jahre Ehrenamt und aktive Mitarbeit im Verein Rose Deininger, Susanne Powolny, Markus Haas, Gerhard Mermi und Andreas Ruck geehrt. Der zweite Vorsitzende Robin Gröger beschloss die Versammlung und eine nichtöffentliche Sitzung mit den aktiven Musikern schloss sich der Mitgliederversammlung an.

Der Alltag werde derzeit durch Corona bestimmt. Dies beeinflusse auch die Vereinsarbeit und die Planungen für die anstehende Saison. Bisher wurden keine Proben durchgeführt, da dies mit durchschnittlich 45 Personen mit den Corona-Abstandsregeln nicht vereinbar wäre. Als Ergebnis der Diskussion wurde einstimmig beschlossen, die Saison abzusagen und bis auf Weiteres keine Proben durchzuführen.