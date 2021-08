Jagsttal-Gullys blicken auf Vereinsjahr ohne Auftritte zurück

Auf ein von der Pandemie dominiertes Vereinsjahr hat der Vorsitzende der Jagsttal-Gullys, Andreas Ruck, zurückgeblickt. Höhepunkt des Jahres ist aus Sicht des Vorsitzenden die Faschingstüte gewesen, die am Fastnachssamstag an die aktiven Mitglieder ausgeliefert wurde. Dadurch sei wenigstens ein Hauch Fasching in ihre Wohnungen und Häuser eingezogen.

Darüber hinaus verabschiedete Andreas Ruck Markus Haas als Schatzmeister. Er dankte ihm für die letzten neun Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Schatzmeister, davor zwei Jahre als Schriftführer und drei Jahre als musikalischer Leiter.

Der Bericht von Schriftführer Dominik Mermi zeigte, dass es ein Jahr ohne Auftritte, Umzüge oder Proben war. Der Verein besteht derzeit aus 175 Mitgliedern, davon sind 60 aktiv und 115 passiv.

Der Kassenbericht von Schatzmeister Markus Haas zeigte, dass der Verein eine gesunden finanzielle Basis besitzt. Er konnte die anwesenden Vereinsmitglieder im Hinblick auf die Corona-Pandemie beruhigen und zeigte auf, dass der Verein trotzdem finanziell gut dasteht. Die Kassenprüfer Rose Deininger und Gerhard Mermi bescheinigten eine ordnungsgemäße und ordentliche Kassenführung.

Die Entlastung der Vorstandschaft und die anstehenden Wahlen wurden von Ortsvorsteherin Johanna Fuchs vorgenommen. Auf ihren Antrag hin wurde die Vorstandschaft durch die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder einstimmig entlastet.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Robin Gröger und die Kassenprüfer Rose Deininger und Gerhard Mermi einstimmig in Ihren Ämtern bestätigt. Als neue Schatzmeisterin gewann Verein Stephanie Brenner. Sie wurde einstimmig für zwei Jahre gewählt.

Der letzte Tagesordnungspunkt der Generalversammlung war die Ehrung von langjährigen Vereinsmitgliedern. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Uwe Breitschwerdt, Dieter Clemens, Carina Erhardt, Peter Erhardt, Anton Haas, Arnolf Hauber, Petra Latzel, Irmgard Lay, Juliane Mermi, Alwine Powolny, Heinrich Powolny, Hermann Ruck, Steffen Ruck, Thea Ruck, Anne Wagner, Stephanie Wagner und Tanja Wagner ausgezeichnet. Für zehn Jahre wurden Tobias Fuchs, Philipp Grab, Christian Ilg, Florian Ilg, Isabel Wagner und Heike Ziegler geehrt.