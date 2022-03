Jagstregion lädt zum letzten öffentlichen Workshop ein

„Wir bleiben cool! Wie können wir dem Klimawandel aktiv begegnen?“ – das ist das Thema des vierten und letzten Online-Themenworkshops der Leader-Jagstregion am Donnerstag, 7. April, von 19 bis 20.30 Uhr.

Im Rahmen der Neubewerbung als Leader-Kulisse hat die Jagstregion bereits mehrere Online-Workshops veranstaltet. Der nächste Termin widmet sich dem Themenfeld Klimaschutz und Anpassung an Klimawandelfolgen. Wie immer spielt für die Veranstalter die Meinung der lokalen Bevölkerung eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, globale Themen auf die Region herunterzubrechen und Lösungen im Kleinen zu finden. Nachdem bei den ersten drei Terminen bereits viele wichtige Impulse zu den Handlungsfeldern „zukunftsfähige Kommunen“, „nachhaltiges Wirtschaften“ und „aktive Bürgerschaft“ gesammelt werden konnten, geht die Workshop-Phase nun in die letzte Runde.

Die Wahl des Themas hat einen wichtigen Grund: „Klima geht uns alle an und spielt in allen Teilbereichen des gesellschaftlichen Lebens eine Rolle. Oftmals entsteht jedoch der Eindruck, dass viele Entwicklungen nicht beeinflussbar sind. Wir wollen gemeinsam mit den Menschen vor Ort diskutieren, wie wir in der Jagstregion künftig stärker Bewusstsein schaffen und vor Ort aktiv werden können. Jeder und jede einzelne spielt dabei eine wichtige Rolle“, betont Regina Gloning, Vorsitzende des Vereins Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion.

Insbesondere soll der Frage nachgegangen werden, wie das EU-Förderprogramm Leader, das innovative Projekte und bürgerschaftliches Engagement im ländlichen Raum ermöglicht, unterstützend eingesetzt werden kann. Alle Ideen fließen in das neue Regionale Entwicklungskonzept (REK) ein, das als Grundlage der Neubewerbung beim Land Baden-Württemberg für die Förderphase 2023 bis 2027 dient. Für die Jagstregion eine große Chance, denn ein Zuschlag brächte erneut Fördergelder in Millionenhöhe mit sich.

Die Jagstregion lädt zur Teilnahme am Workshop über den Link https://neulandplusgmbhcokg.my.webex.com/meet/tools ein. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Um eine möglichst breite Beteiligung zu ermöglichen, wurde überdies eine Online-Beteiligungsplattform eingerichtet. Unter www.adhocracy.plus/jagstregion finden sich verschiedene Themenfelder, zu denen Meinungen und Ideen abgegeben werden können. Um das Engagement der Menschen zu belohnen, gibt es dort aktuell ein Gewinnspiel zum Thema „Jagstregion – Unser Lebens(t)raum“. Auf die Teilnehmenden warten Preise: Genuss-Pakete, Gastronomie-Gutscheine, und für die besonders Glücklichen eine Wochenendübernachtung im Baumpalast Rosenberg, eine Jagstregion-Ballonfahrt oder Tickets für das Festival Schloss Kapfenburg. Alle Informationen zum Leader-Prozess und zum Gewinnspiel sind unter www.jagstregion.de zu finden.