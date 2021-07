Die Reiterlichen Jagdhornbläser Ellwangen gestalten am Sonntag, 11. Juli, um 11 Uhr ein halbstündiges Platzkonzert mit Parforcehörnern am Fuchseck. Sie treten gemeinsam mit dem Schanzer Parforce Ingolstadt auf. Die Bläsergruppe mit Parforcehörnern in Es unter der Leitung von Brigitte Spanger und Moritz von Woellwarth wollen trotz des Ausfalls des Naturhorntages in diesem Jahr einen kleinen musikalischen Gruß als Impuls für das kommende Jahr spielen.