Jaekle-Chorjugend singt beim Chorfest

Die Chorjugend des Eugen-Jaekle-Chorverbands reist mit 50 Teilnehmern zum Chorfest in Heilbronn. Das ist eins der Themen beim Verbandstag der Chorjugend in Ellwangen gewesen.

Auf der Sparkassenbühne auf dem Bundesgartenschau-Gelände, tritt die Chorjugend gegen 16.30 Uhr zusammen mit Robeat auf. Dafür werden im Workshop und an zwei Proben-Samstagen Gesangsstücke einstudiert, die von Bodypercussion und Beatbox-Elementen begleitet werden. Für diese Aktion, so Michaela Ruf, brauche man noch finanzielle Unterstützung.

Über ihre Arbeit berichteten Vorsitzende Michala Ruf und Finanzvorsitzender Tobias Brenner. Bei den Wahlen wurden Sonja Falkenstein und Petra Brenner als Beisitzerinnen wiedergewählt. Neu im Beirat ist Elisa Mayer aus Hüttlingen.

Im Ausblick auf das Jahr 2020 wurde auf das 30-jährige Jubiläum der Chorjugend hingewiesen – entsprechende Aktionen sind in Planung. Fortbildung rund um die Themen Verein und Chorgesang ist sehr wichtig, daher verwies Ruf auch auf die Angebote im Eugen-Jaekle-Chorverband und beim Schwäbischen Chorverband.

Am Nachmittag stand dann ein Workshop mit Europas amtierendem Beatboxermeister Robeat an. Er zeigte, wie man geniale Toneffekte alleine mit Lautsprache erzielen kann. So werden aus „Pizzakatze“ oder „Pfui“ mit einem Mikrofon bühnenreife Soundelemente, die ganze Percussion-Instrumente ersetzen können.

Diese Beatbox-Elemente werden nun in zwei Musikstücke eingearbeitet, die die Chorjugend des Eugen-Jaekle-Chorverbands dann zusammen mit Robeat beim Chorfest in Heilbronn am 31. Mai 2019 vortragen wird. Insgesamt werden etwa 45 Akteure der Chorjugend auf der Bühne stehen.