Jäger und Landwirte retten Kitze vor dem Mähtod

Der Bodenseekreis hat am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35. Das geht aus den Daten des Landesgesundheitsamtes hervor. Nachdem der Wert am Dienstag schon bei vergleichsweise niedrigen 44,1 lag, ist er am Mittwoch nochmal auf 31,7 gesunken.

Fünf Personen aus dem Kreis haben sich demnach neu mit Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie gab es nachweislich 7602 Infektionen. 153 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.