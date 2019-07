Ellwangen–Neunstadt (ij) - Die Mitglieder des Tischtennisclubs Neunstadt (TTC) haben jetzt das 50-jährige Bestehen ihres Vereins groß gefeiert. Auf dem Programm stand auch die Ehrung zahlreicher Mitglieder. Vorsitzender Jürgen Nass erhielt in diesem Rahmen die höchste Auszeichnung, die der Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern (TTVWH) zu vergeben hat.

Nass konnte zu dem Jubiläumsabend zahlreiche Mitglieder im Vereinsheim des VFL Neunheim begrüßen. Anton Abele erinnerte danach mit Bildern an die doch etwas holprigen Anfängen des TTC. Anfangs sei man sich nicht einmal einig gewesen, welchen Sport man in dem neu gegründeten Verein überhaupt ausüben wollte. Man landete schließlich beim Tischtennis. Es folgten erste zarte Spielversuche auf einer ausgedienten Dreschmaschine in „Köders Scheune“, die als Tischtennisplatte herhalten musste. Allerdings sollten sich danach schnell, auch die sportlichen Erfolge einstellen. Heute stehe der TTC Neunstadt als äußerts erfolgreicher Verein im Tischtennisbezirk Württemberg-Hohenzollern da und sei mit vier Herren- und zwei Damenmannschaften „eine maßgebliche Stütze des Bezirks“ als Ausrichter verschiedenster Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei Pokalfinalen oder Bezirksmeisterschaften.

Stadtkämmerer Joachim Koch übermittelte an dem Abend die Grüße der Verwaltung und betonte, wie wichtig Vereine für den gesellschaftlichen Zusammenhalt seien. Als Jubiläumspräsent überreichte er einen Scheck über 200 Euro. Außerdem sicherte er dem TTC auch weiterhin eine kostenlosen Hallennutzung in Röhlingen und Neunheim zu.

Der Sportkreisvorsitzende des Württembergischen Landessportbundes (WLSB), Manfred Pawlita, fand ebenfalls warme Wort zum Jubiläum und verlieh Jürgen Nass die WLSB-Ehrennadel in Silber. Heiko Nass, Matthias Schmid, Birgit Vaas und Alfred Zeller wurden außerdem mit der WLSB-Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet.

Eugen Zeller, TTVWH-Bezirksvorsitzender Ostalb/Heidenheim, ging in seinem Grußwort auf die aufkommenden Nachwuchsprobleme im Tischtennis ein, die in Zukunft eventuell auch Spielergemeinschaften nötig machen werden. Er hofft, dass die Vereine diese Herausforderungen meistern.

1119 Einsätze in 50 Jahren

Der Geschäftsführers des TTVWH, Thomas Walter, würdigte den TTC als einen „funktionierenden Verein“. Desweiteren verlieh er dem Gründungsmitglied und Vorsitzenden des TTC, Jürgen Nass, die Ehrennadel in Gold mit Kranz. Das ist die höchste Auszeichnung, die der TTVWH vergeben kann. Es wurde darauf hingewiesen, dass Nass seit über 40 Jahren für den TTC ehrenamtlich im Einsatz ist – er war bereits Schriftführer, Jugendleiter, Sportwart sowie erster und zweiter Vorsitzender im TTC. Ein Jahr war Nass außerdem stellvertretender Bezirksfachwart und über zehn Jahre Klassenleiter bei der Jugend im TTVWH.

Und auch sportlich ist Nass beim TTC eine Legende. Er bringt es in 50 Jahren als aktiver Spieler mittlerweile auf sage und schreibe 1119 Einsätze. Und nächste Saison wird er wieder an der Platte mitmischen.

Weitere Ehrungen gingen an die folgenden Mitglieder:

Ehrennadel in Silber: Matthias Schmid.

Spielernadel in Gold: Anton Abele, Jochen Hoyer, Peter Lingel, Helmut Paul, Erwin Schmid, Josef Schnell und Veronika Zeller

Spielernadel in Silber: Oliver Fischer, Stefan Knöpfel, Dagmar Lackner, Andreas Tille, Alfred Zeller und Eugen Zeller.

Nach einem kurzweiligen Zwischenprogramm des Zauberkünstlers Manuel Wolf wurden die fleißigsten Spieler des TTC Neunstadt (800 Spiele: Anton Abele, 500 Spiele: Jochen Hoyer, 400 Spiele: Matthias Schmid, 250 Spiele: Steffen Bühler und 100 Spiele: Nadja Ullmann) und treue aktive und passive Mitglieder geehrt.

Für 50 Jahre Vereinstreue wurden geehrt: Gebhard Bühler, Anton Bühler, Anton Fallenbüchel, Josef Fallenbüchel, Martin Fallenbüchel, Blasius Hald, Anton Halt, Josef Halt, Georg Kaiser, Xaver Köder, Walter Lackner, Jürgen Nass, Friedrich Riethmüller, Franz Schwarz und Anton Stelzle.

Für 40 Jahre: Anton Abele, Matthias Ebert, Otto Entenmann und Georg Wettemann

Für zehn Jahre: Susan Barysnikov, Melanie Deisinger, Simon Fuchs, Philipp Fürst, Julian Halt, Kathrin Jaumann, Matthias Oblinger, Simon Prochaska, Vanessa Renn, Willi Renn und Manuel Uhrle.