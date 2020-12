Islamische Ahmadiyya-Gemeinde spendet für den Tafelladen

Die Ahmadiyya-Gemeinde möchte am Donnerstag, 21. Januar, um 18.30 Uhr mit dem digitalen Vortrag „Muhammad – der Wohltäter der Menschheit“ live aus Ellwangen online mit den Mitbürgern von Ellwangen in den Dialog treten und sich dabei auch kritischen Fragen über den Islam stellen. Islamwissenschaftler beantworten die Fragen. Anmelden kann man sich bei Adnan Mohammad, Telefon 0160/4328862. E-Mail: ahmadiyya-ellwangen@gmx.de. Streaming-Link: www.gotomeet.me/tablighwebinar/ellwangen. Einwahl via Telefon 49 7219881 4161. Zugangscode: 822-467-885.