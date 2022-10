Isin & Co. GmbH soll Hotel und Tagungsforum in Ellwangen bauen

Es gab viel Kritik am geplanten Hotel und Tagungszentrum, das neben dem Wellenbad errichtet werden soll. Insbesondere ansässige Gastronomen, die letztlich sogar ein Schreiben durch den Ellwanger Rechtsanwalt Tobias Mayer aufsetzen ließen, attestierten dem Projekt eine „erhebliche, teilweise existenzbedrohliche Konkurrenz“.

Laut der Sitzungsvorlage, die öffentlich einsehbar ist, steht jetzt fest: Die Isin & Co. GmbH aus Aalen soll bis zum Start der Landesgartenschau 2026 auf dem Gelände ein Tagungsforum mit 50-Betten-Hotel errichten. In der Sitzung am Donnerstag, 27. Oktober, soll der nichtöffentlich gefasste Beschluss im Gemeinderat bekannt gegeben werden.